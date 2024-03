Pasquetta di musica e festa con Teknodrome vs Demolition

In programma per il giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile, il secondo grande appuntamento del 2024 in provincia di Latina presentato da Technosound.



Nella verde location "Un Lago Divino" in via Castellone a Cisterna di Latina immersi nella natura tra il lago i prati le piante e i viali alberati, dalle 16,30 in poi area disco del parco si potrà ascoltare buona musica e ballare con il Dj set Hardcore: Andy The Core - Ska - Randy 909 - Alex Coma - Mattia Effe - Dj Speed; Dj set Adrenocore: Psyco - Bomber - Budix - Eryghor - Annunaky; e il Dj set Hardcrows:Leprom - Kendark - Erasmo - Dj Diablo - Brains Fury.

Nel parco si potranno organizzare liberamente picnic in più l'area è attrezzata per il barbecue, il camping in tenda e camper, oltre che per bere e mangiare.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3791651011 (Gino) o consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram per mettersi in lista.