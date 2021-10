Tendance: tra Latina e Sezze la XI edizione del festival di danza contemporanea

Torna per la sua XI edizione il festival di danza contemporanea Tendance che vede la direzione artistica di Danila Blasi e Ricky Bonavita e sarà ospitato dal 14 al 27 ottobre a Latina e a Sezze.

Un ricco programma di appuntamenti che si terranno a Sezze presso il MAT Spazio Teatro e a Latina presso Opera Prima Teatro, il Teatro Moderno, il MadXI di Tor Tre Ponti e il centro cittadino con performance in Piazza del Popolo, Corso della Repubblica presso il parco Falcone e Borsellino.

Tra le compagnie di danza presenti tanti ospiti d’eccezione: Compagnia Abbondanza Bertoni e Compagnia Enzo Cosimi, dalla Francia Karine Ponties e la compagnia italo francese Cie MF di Maxime Freixas e Francesco Colaleo, gli artisti Daniele Bianco, Alessandra Cristiani, Salvo Lombardo, Matteo Cason, Paolo Rosini, Vicari/Aloisio, Tommaso Serratore, Collettivo Mine, Balletto Civile, Lorenzo De Simone.

Tra gli eventi sarà ospitato Barramundi, una performance urbana costruita attraverso incontri periodici con i cittadini di Latina iniziati ad aprile scorso, il Premio Premio Theodor Rawyler che ospita 5 formazioni artistiche selezionate attraverso una call per assegnare ad una di loro un premio di produzione e gli incontri Scrivere la Danza che vedranno partecipare Maria Grazia Calandrone e Francesco Pacifico e Trasmissioni realizzato in collaborazione con il festival Teatri di Vetro.

Gli ingressi agli spettacoli presso il Teatro Moderno, Opera Prima Teatro, al MADXI e al MAT Spazio Teatro saranno a prezzo davvero ridotto, mentre gli spettacoli in piazza del Popolo e in Corso della Repubblica saranno gratuiti. Per prenotare il proprio biglietto è possibile inviare una email all’indirizzo rosashocking.associazione@gmail.com o chiamare il numero 3332062996.

Programma della XI edizione di Tendance