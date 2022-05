Tendance: tutto pronto per la 12° edizione

Torna per la sua 12° edizione il Tendance Festival, la manifestazione che porta la danza contemporanea in vari luoghi della città di Latina e della sua provincia.

Un turbine di spettacoli, incontri, workshop, approfondimento, divertimento e tanta passione che unisce sia chi pratica la danza e chi semplicemente la ama come spettatore, che quest’anno prende il titolo di Furore. Ovvero quella passione bruciante che non aspetta altro che potersi manifestare prepotentemente, soprattutto oggi, dopo due anni di paura, distanza e chiusura dei luoghi della cultura.

Dal 23 maggio al 5 giugno OperaPrima Teatro, MAT spazio_teatro di Sezze, il MADXI museo contemporaneo, il Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti, il Teatro Fellini di Pontinia, il Museo Cambellotti e il Teatro Gigi Proietti di Priverno ospiteranno gli appuntamenti di questa edizione che vede la direzione artistica di Ricky Bonavita e Danila Blasi.

Non mancherà il Premio Theodor Rawyler, dedicato al compianto ideatore dalla manifestazione prematuramente scomparso e numerosi appuntamenti dedicati ai giovani.

Tra i partecipanti tantissimi artisti di grandissimo talento da Virgilio Sieni a Giuseppe Muscarello, da Roberto Castello a Giselda Ranieri, da Michele Di Stefano a Sara Sguotti, da Daniele Albanese a Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, da gruppo nanou a Luca Brinchi e Irene Russolillo e molti altri ancora.

Per partecipare ai vari appuntamenti e spettacoli è possibile prenotare i biglietti tramite il sito del Tendance Festival.

Il programma di Tendance

LATINA

Lunedì 23 maggio

Ore 12.00 on-line

Premio Theodor Rawyler 2022 Proclamazione progetto vincitori

Giovedì 26 maggio

Ore 14.30 / Museo Cambellotti

Incontro a cura di Danila Blasi e Roberta Nicolai

Trasmissioni

In collaborazione con Teatri di Vetro

intervengono: Isabella Di Cola, Laura Delfini, Chiara Frigo, Salvo Lombardo.

Ore 17.00 / Museo Cambellotti

Compagnia Virgilio Sieni Di fronte agli occhi degli altri

Venerdì 27 maggio

Ore 16.00 e 17.00 Museo Cambellotti

Giuseppe Muscarello

I PUPI Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori

Sabato 28 maggio

ore 21.00 OperaPrima Teatro

Daniele Albanese

Home Altrove

Ore 22.00 OperaPrima Teatro

gruppo nanou

Arsura

Domenica 29 maggio

Ore 21.00 OperaPrima Teatro

Silvia Giordano

Refreshed oranges into the ocean

Ore 22.00 OperaPrima Teatro

Lorenzo di Rocco e Jennifer Lavinia Rosati

Entanglement_Studio2

Venerdì 3 giugno

ore 18.00 Corso della Repubblica

A cura di Enrica Felici e Francesca Schipani – PinDoc

Quello che resta - Performance urbana di Community Dance / Prima Nazionale

Sabato 4 e domenica 5 giugno

MADXI museo contemporaneo

“Orizzonte degli eventi” di Enzo Lisi, mostra a cura di Fabio D’Achille

Sabato 4 giugno

ore 18.00 Corso della Repubblica

Panzetti / Ticconi

A E R E A

Ore 19.00 MADXI museo contemporaneo

Presentazione del libro a cura di Valeria Vannucci

“Er Corvaccio e li morti” di Graziano Graziani

ore 20.00 e ore 21.00 MADXI museo contemporaneo

Salvo Lombardo e Daniele Spanò

Wasn’t built in a day Mostra Multimediale

ore 20.15 e ore 21.15 MADXI museo contemporaneo

Giuseppe Muscarello

Giulio – Videoinstallaizone

ore 20.30 MADXI museo contemporaneo

Eyas Dance Project (Spagna)

Júpiter + Jaguar

Ore 21.30 MADXI museo contemporaneo

Luca Brinchi, Karima 2G e Irene Russolillo

If there is no sun_Studio

Anteprima in collaborazione con ATCL

Domenica 5 giugno

Ore 15.00 MADXI museo contemporaneo

Incontro a cura di Danila Blasi e Graziano Graziani

Scrivere la Danza

Intervengono Letizia Bernazza, Melissa Panarello, Mariateresa Surianello, Matteo Trevisani

Ore 20.00 e ore 21.00 MADXI museo contemporaneo

Salvo Lombardo e Daniele Spanò

Wasn’t built in a day - Mostra Multimediale

Ore 20.15 e ore 21.15 MADXI museo contemporaneo

Giuseppe Muscarello

Giulio - Videoinstallazione

ore 20.30 MADXI museo contemporaneo

Eyas Dance Project (Spagna)

Júpiter + Jaguar

ore 21.30 MADXI museo contemporaneo

Luca Brinchi, Karima 2G e Irene Russolillo

If there is no sun_Studio

Anteprima in collaborazione con ATCL

PONTINIA

Mercoledì 1 giugno

ore 19.00 Teatro Fellini

Presentazione del libro a cura di Danila Blasi

Nel migliore dei mondi possibili - Intorno all’opera di Roberto Castello

Ore 21.00 Teatro Fellini

Roberto Castello / Aldes Mbira

Giovedì 2 giugno

ore 21.00 Teatro Fellini

mk - SFERA uno stato eternamente nascente

Anteprima in collaborazione con ATCL

PRIVERNO

Venerdì 3 giugno

ore 21.00 Teatro Comunale Gigi Proietti

Luca Brinchi, Karima 2G e Irene Russolillo

If there is no sun_Studio

Anteprima in collaborazione con ATCL

ore 22.00 Teatro Comunale Gigi Proietti

Giselda Ranieri

Re_Play

SEZZE

Lunedì 23 maggio

ore 20.00 MAT spazio_teatro

Giuseppe Muscarello e Michael Incarbone

Esito performativo del laboratorio

(Laboratorio h 18.00 - h 20.00)

Residenza artistica di Giuseppe Muscarello presso MAT spazio_teatro dal 23 al 26 maggio con il progetto “Le Costellazioni del Pupo”

Mercoledì 25 maggio

ore 20.00 MAT spazio_teatro

Giuseppe Muscarello

Il Furioso