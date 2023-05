Tendance: la XIII edizione del festival di danza contemporanea tra Latina, Sezze e Pontinia

Torna per la sua XIII edizione il festival di danza contemporanea Tendance che dal 15 al 28 maggio si articolerà in vari spazi culturali tra Sezze, Latina e Pontinia.

La manifestazione, che vede la direzione artistica di Danila Blasi e Ricky Bonavita e l’organizzazione dell’Associazione Rosa Shocking, come ogni anno prevede una serie di prime nazionali, esibizioni di grandi talenti, importanti compagnie di danza, una performance di danza di comunità che si tiene solitamente in piazza del Popolo a Latina e che quest’anno sarà ripetuta anche a Capoportiere, e ancora laboratori, residenze d’artista, incontri e dibattiti.

Torna anche il Premio Theodor Rawyler, in memoria del compianto ideatore del festival, i cui vincitori dell’edizione 2022 vedremo esibirsi nello spettacolo, prima nazionale, TRACCE - looking for a place to die di Sara Capanna, Barbara Canulli e Michel Scappa, altra anteprima nazionale sarà lo spettacolo Hansel e Gretel Alteration di Vidavè Crafts. Dal Belgio arriva per la prima volta nel Lazio la compagnia Wooshing Machine che si esibirà al Fellini di Pontinia, mentre a Latina arriverà l’artista iraniana Masoumeh Jalalieh con lo spettacolo B_or der che in Italia sarà replicato solo a Palermo e a Roma.

A Latina gli spettacoli si terranno presso il Teatro Opera Prima, il museo Duilio Cambellotti e al MADXI, ci si sposterà al Fellini di Pontinia mentre il festival partirà a Sezze presso il MAT spazio_teatro.

Il festival è realizzato in collaborazione con l’ATCL, il Premio Twain Direzioni_Altre a Res Extensa e al Festival Teatri di Vetro.

L’appuntamento

È dunque a Latina, Sezze e Pontinia dal 15 al 28 maggio. Sulla pagina Facebook del festival si potranno trovare tutte le info per i biglietti e le prenotazioni ai vari appuntamenti.

Il programma della manifestazione

LATINA

da febbraio a giugno due incontri al mese

costituzione gruppi di partecipanti progetto Chaosia e laboratori/prove online e presso Latitudine Teatro e Parco Falcone-Borsellino



19 maggio

Piazza del Popolo

ore 18.00 Chaosia / performance urbana collettiva di community dance a cura di Enrica Felici e Francesca Schipani – PinDoc PROGETTO SPECIALE



20 maggio

Museo Cambellotti

ore 17.00 We are present / Fabio Liberti – Muovi PRIMA REGIONALE



OperaPrima Teatro

ore 21.00 Fitting / Nicolas Baffoni – Hunt CDC

+

ore 21.30 Hansel e Gretel Alteration / VIDAVÉ Crafts – Associazione Contart PRIMA NAZIONALE



21 maggio

OperaPrima Teatro

ore 16.00 – Proclamazione vincitore Premio Theodor Rawyler 2023

+

ore 21.00 TRACCE | looking for a place to die / Sara Capanna, Barbara Carulli e

Michele Scappa – Company blu/Rosa Shocking -Festival Tendance

Vincitori Premio Tendance 2022 PRIMA NAZIONALE

+

ore 22.00 All you need is / EM+ | Emanuele Rosa e Maria Focaraccio – C&C Company

Vincitori PremioTwain_direzioniAltre 2022



26 maggio

Capo Portiere

ore 18.00 Chaosia / performance urbana collettiva di community dance

a cura di Enrica Felici e Francesca Schipani – PinDoc PROGETTO SPECIALE



27 maggio

Museo Cambellotti

ore 17.00 Il mondo altrove / Nicola Galli – Tir danza



27 e 28 maggio

MADXI

MADDonna – Visioni contemporanee al femminile/ mostra a cura di Fabio D'Achille



MADXI

ore 20.45 Danza a tratti / Ricky Bonavita – PinDoc

+

Ore 21.00, 22.00 e 22.45 Touch in VR / Installazione performativa / Ariella Vidach e Claudio Prati – Aiep

+

Ore 21.15 Ruggine / Manfredi Perego – Tir Danza PRIMA REGIONALE

+

Ore 21.45 Small living space / Antonio Taurino – E-motion

+

Ore 22.15 B_or der / Masoumeh Jalalieh (Iran/Austria)



28 maggio

MADXI

Ore 17.00 Trasmissioni_Ossessioni incontro a cura di Danila Blasi e Roberta Nicolai in collaborazione con Teatri di Vetro

+

Ore 20.45 Danza a tratti / Ricky Bonavita – PinDoc

+

Ore 21.00, 21.45 e 22.45 Touch in VR / Installazione performativa / Ariella Vidach e Claudio Prati – Aiep

+

Ore 21.15 This wall has no title / Martina La Ragione e Andrea Rampazzo – Zebra PRIMA REGIONALE

+

Ore 22.00 Small living space / Antonio Taurino – E-motion

+

Ore 22.15 SISTA site-specific/ Simona Bertozzi – Balletto Teatro di Torino PRIMA REGIONALE

PONTINIA

17 maggio

Teatro Fellini

ore 21.00 El pueblo unido jamás será vencido / Alessandro Bernardeschi

in collaborazione con Mauro Paccagnella – Wooshing Machine (Belgio) PRIMA REGIONALE



18 maggio

Teatro Fellini

Ore 18.30 EFFETTI COLLATERALI “Corpi Contemporanei”

ore 21.00 Prometeo?/ Lorenzo Covello – PinDoc



19 maggio

Teatro Fellini

ore 15.00 Scrivere la danza, incontro a cura di Danila Blasi e Graziano Graziani

intervengono Gisella Blanco, Ginevra Lamberti, Walter Porcedda, Carmelo Zapparrata

+

ore 21.00 Doppelgänger / Michele Abbondanza, Antonella Bertoni, Maurizio Lupinelli - Compagnia Abbondanza/Bertoni/Nerval Teatro

In collaborazione con ATCL

SEZZE

dal 15 al 21 maggio

Spazio_MAT

Residenza artistica del progetto Scrolling / Francesca Santamaria – Codeduomo



17 maggio

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Spazio_MAT Laboratorio con esito performativo / Francesca Santamaria – Codeduomo



20 maggio

Ore 19.30 Spazio_MAT Scrolling (Primo Studio) / Francesca Santamaria – Codeduomo ANTEPRIMA



dal 22 al 28 maggio

Spazio_MAT

Residenza artistica del progetto Negabsence / Arianna Berton – Zerogrammi



24 maggio

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Spazio_MAT Laboratorio con esito performativo / Arianna Berton –Zerogrammi



27 maggio

Ore 19.30 Spazio_MAT Negabsence / Arianna Berton – Zerogrammi ANTEPRIMA