Tornano i Terminalia – Festa dei Cippi: l’escursione sul Monte Ceraso

Tornano per il terzo anno consecutivo I Terminalia – La Festa dei Cippi organizzata dall’ Associazione Brigante Antonio Gasbarrone di Sonnino in programma per sabato 25 febbraio.

Questa festa prende spunto dalla storia del territorio unendo le celebrazioni dei Terminalia, che si tenevano alla fine di febbraio, e celebravano l’antica divinità romana Terminus, protettore dei confini e il sentiero dei Cippi che doveva delimitare il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle due Sicilie procedendo dal Tirreno fino ad arrivare al mar Adriatico. Proprio per delimitare con maggiore esattezza possibile il confine venne sottoscritto a Roma, il 26 settembre 1840, un trattato che tra le varie cose prevedeva l’installazione di 686 Termini di confine numerati progressivamente. Questi cippi sui quali erano impressi da un lato lo stemma del Giglio Borbonico e dall’altra le Chiavi di San Pietro erano delle colonnine installate a partire da Terracina e che attraversavano i Monti Ausoni per poi proseguire al di fuori del Lazio.

Questi cippi ebbero vita breve, alcuni furono vandalizzati, altri andarono persi fino a quando con l’Unità d’Italia persero la loro reale funzione. Sui Monti Ausoni sono rimasti integri ben 13 dei 16 cippi presenti.

L’Associazione Brigante Antonio Gasbarrone nel suo progetto di valorizzare il patrimonio storico-naturalistico del territorio ha inaugurato nel 2021 la Prima Rete sentieristica dei Monti Ausoni chiamata “L’ Imprendibile banda Gasperone. Paesaggi nella storia” in collaborazione con il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e lago di Fondi; la rete che comprende ben 10 sentieri , ha al suo interno il “Percorso dei cippi”, patrimonio storico territoriale che va ad abbracciare un progetto più vasto, quello di ripercorre “l’antico confine” attraverso un sentiero che va dal cippo N 1 al N 649 (alcuni di essi riportavano lo stesso numero seguito da alcune lettere per raggiungere un totale di 686 cippi) in collaborazione con altre associazioni, enti e parchi.

Dunque torna questa passeggiata alla scoperta dei cippi che quest’anno di svolgerà sul Monte Ceraso con partenza da Sonnino alle ore 9.00 (raduno alle ore 8.00). Percorrendo il sentiero S1 nominato “Gasbarrone il masnadiero” per una lunghezza totale di quasi 5 km, si salirà fino al rifugio dei briganti a La Cona e poi fino alla cima del Monte Caraso, dove si raggiungerà il cippo di confine papalino/borbonico n. 25 e il monumento del brigante Antonio Gasbarone alias Gasperone. Qui si terrà la commemorazione dei Cippi di confine con deposizione di una corona d’alloro e la narrazione della storia dei Cippi e del confine. Interverrà Salvatore Capirci Presidente dell'Associazione Sentieri Nord Sud.

Per l’ora di pranzo sono stati predisposti una serie di punti fuoco con griglie per una braciata collettiva (ognuno porta la sua carne), e della musica popolare accompagnerà il pranzo conviviale dei partecipanti. Il rientro è previsto per le ore 16.00 a Sonnino.

Il percorso, di difficoltà media, prevede un dislivello di circa 800 metri, sono indispensabili abbigliamento comodo e consigliati bastoni da trekking.

L’appuntamento

È per sabato 25 febbraio alle ore 8.00 in piazza Garibaldi a Sonnino. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 343 2844.