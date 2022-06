A Latina "Terra e pace" incontro con il filosofo Filippo Cannizzo

Domenica 26 giugno alle ore 18:30, a Latina, nella splendida cornice dell'EverGreen, si terrà un incontro pubblico con il filosofo Filippo Cannizzo, EU Ambassador Beauty&Gentletude 2021-2022 e coordinatore delle iniziative di ResiliArt Italy di Unesc, per discutere del tema "Terra e Pace".



Filippo Cannizzo è un filosofo e ricercatore universitario. Ha insegnato a Bologna, Napoli, Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”,è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e ha coordinato le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco. Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese, ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria e direttore scientifico del convegno "Sulle tracce della bellezza" per la Regione Lazione, per il best seller “Briciole di Bellezza.Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019. E' “EU AmbassadorBeauty&Gentletude” 2021-2022. Per il recente "Lacrime di Gentilezza. Sulle tracce della bellezza per una (ri) generazione umana" ha ricevuto la menzione speciale al Premio Bancarella.



A discutere con Cannizzo, all'interno della festa dell', ci sarà, Professore di Chimica dell´Ambiente e dei Beni Culturali, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università Parthenope di Napoli, Professore onorario, School of Environment – Beijing Normal University, Beijing (China).