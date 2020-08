Terracina: appuntamento con il remake teatrale di "A piedi nudi nel parco"

Reduci dal successo autunnale tornano in scena i ragazzi della compagnia prodotta da On Broadway con "A piedi nudi nel parco" di Neil Simon.

Dario De Francesco, giovane regista e interprete, ripropone la nota commedia americana mantenendone la chiave brillante, ricreando le atmosfere dell'inverno newyorkese, costruendo, così, un divertente, quanto profondo, racconto dell’amore e tutte le difficoltà che questo porta con sé.



Sul palco, insieme a de Francesco, Rossella Pantaleo, Giorgia Piracci, Flavio Pomaro, Simone Fabiani, Florina Jankowski e con la partecipazione di Giovanni Pannozzo e Carlo Pantaleo.

Luci e fonica Raffaele Piracci.



L'appuntamento è per domenica 23 agosto ore 21:30 presso il Parco Oasi di Terracina (via Appia, 42) all'interno della rassegna R.estate in scena. Per info e prenotazioni 3298136968 (email caterinaguida1985@gmail.com).