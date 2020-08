R.Estate in Scena: al Tempio di Giove a Terracina Daniele Pecci ne “La morte della Pizia”

Sarà Daniele Pecci in cartellone con “La morte della Pizia” il protagonista dell’appuntamento al Tempio di Giove Anxur di Terracina di mercoledì 19 agosto nell’ambito della rassegna “R.Estate in Scena”, organizzata dall’Associazione Ka.st in collaborazione con Fondazione Città di Terracina e Parco Oasi.

Nella mitologia greca, la Pizia era l'eletta sacerdotessa del dio Apollo a Delfi che profetizzava agli uomini il volere degli dei attraverso uno solenne vaticinio. Nel racconto “La morte della Pizia” di Friedrich Dürrenmatt, la profetessa di Apollo diventa "un'imbrogliona che improvvisava gli oracoli a casaccio, secondo l'umore del momento", l'ultima delle pizie che appaiono come la versione antica delle cartomanti di oggi.

Friedrich Dürrenmatt con questo racconto, piccolo capolavoro della burla ironica, ci presenta un mito che assomiglia a una caricatura, prendendo tuttavia le dovute distanze dalla satira e dal sarcasmo infondato. L'interpretazione del testo firmata da Daniele Pecci, accompagnata da due violoncelliste e preceduta da un'introduzione "a braccio" dell'attore, restituisce una rilettura laica e dissacratoria del mito greco ed in particolare del mito di Edipo.

L’appuntamento è dunque alle 21.30 mercoledì 19 agosto al Tempio di Giove Anxur. Apre la serata alle 21 Flavio Pomaro con “Flavio Legge Benni”. (Sulla locandina in basse info sulle prenotazioni).