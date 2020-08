Debutto tra musica e parole a Terracina per “Ciaula scopre la luna e altre storie”

Nella suggestiva cornice del Tempio di Giove Anxur a Terracina, giovedì 20 agosto, l’attore e regista Giovanni Arezzo, accompagnato dalla chitarra di Giuseppe Senia e la batteria di Emanuele Senia, porta in scena, in prima assoluta, il reading inedito “Ciaula scopre la luna e altre storie”, un racconto intimo e vibrante, tra musica, parole e affascinanti storie notturne.

La notte e la poesia sono il fil rouge di un viaggio esclusivo che fonde stili e generi diversi, dove la letteratura contemporanea italiana abbraccia la musica nelle sue forme più varie, in particolar modo il rap. L’interprete, che si divide tra teatro e musica, traendo spunto da diversi autori riletti in chiave poetica e originale, crea sulla scena inserti di modernità e originalità accentuati dall’accompagnamento musicale e da canzoni dello stesso Arezzo, anche rapper e slammer con il nome di Soulcè.

I versi e le parole di Pirandello, passando per quelle di Baricco, Sorrentino, Camilleri creano un connubio magico, originale e sofisticato con i brani di Arezzo-Soulcè, poliedrico paroliere e autore che, con la sua scrittura ispirata dai liricisti afroamericani come dai poeti francesi, si colloca tra le migliori firme rap del panorama italiano. Un paesaggio lunare che ben si sposa con l’architettura del luogo e si popola di suggestioni, personaggi, luci ed ombre, in cui la letteratura si trasforma in melodie acustiche, trascinando in un itinerario poetico moderno, raffinato, riflessivo.

Un concerto esclusivo di versi e note, con venature pop, rap, soul, soliloqui e monologhi intimi e allo stesso tempo polifonici alla scoperta della notte, che abita in ognuno di noi, e della salvifica luce lunare, che tanti autori hanno decantato nel tempo. Una riflessione senza tempo. L'appuntamento giovedì 20 agosto alle 21.30.

