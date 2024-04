Terracina Ghost Tour: una visita guidata teatralizzata a tema fantasmi

Quale modo migliore per conoscere un territorio che conoscere le storie popolari legate ai suoi luoghi principali, quelli storici che hanno visto susseguirsi esistenze di intere generazioni?

Questo è il concetto alla base dei Ghost tour che Italian Ghost Story promuove in territorio pontino e non solo. Un modo originale per fare esperienza del centro storico di una città e al tempo stesso preservare e tramandare i racconti dei nonni: le credenze popolari, le leggende più o meno antiche, i le storie raccontate ai bambini intorno al focolare per farli stare buoni.

Si rinnova questo interessante e originale modo di fare turismo, attraverso il racconto (esistono anche delle pubblicazioni che raccolgono i racconti degli anziani) delle leggende relative a fantasmi e presenze inquietanti legate ai luoghi principali di città e paesi, in questa occasione si parla di Terracina.

Giovedì 25 aprile alle 21.30 infatti si terrà una visita guidata teatralizzata per i vicoli e le piazze del centro storico di Terracina. Per partecipare occorre prenotare il proprio posto contattando il numero 3406749216.