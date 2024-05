A Priverno il secondo appuntamento della rassegna "Terrapontina... in canto"

Secondo appuntamento della 15° edizione della manifestazione dedicata alla musica corale "Terrapontina... in Canto".

La 15 ª edizione della Rassegna conferma alcuni elementi emersi nell’ultima edizione: 14 cori partecipanti, tra cui alcuni ospiti non iscritti all’ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio) ma operanti nel territorio, il coinvolgimento di due siti e l’articolazione in due date. Ma presenta anche alcuni elementi di novità che accrescono la rilevanza di questo appuntamento atteso e sempre onorato dai cori pontini la cornice in cui si svolge.

Dopo il concerto che si è tenuto presso la Chiesa settecentesca di S. Paolo Apostolo, realizzata per volontà di Papa Pio VI a Tor Tre Ponti , il secondo appuntamento della rassegna si svolgerà presso la ex Infermeria dei Conversi a Fossanova, risalente agli inizi del XIII secolo, un edificio costruito separato dall’Abbazia per l’esigenza di impedire la diffusione di malattie contagiose, come la malaria, molto frequenti nel Medio Evo, ora adibito a spazio per eventi culturali. La passione corale dunque ha una ideale cassa armonica nella storia, nelle tradizioni e nelle bellezze di una terra che ancora una volta ci “in…canterà”.

L'appuntamento

Con la seconda giornata della rassegna è a Fossanova domenica 26 maggio a partire dalle ore 11.00 per una intera giornata di musica. L'ingresso è libero e gratuito.