Terre d’Ulisse: il corto proiettato a Gaeta

Avvicinare la promozione del territorio, il turismo e le produzioni cinematografiche è solo uno degli intenti che ha mosso il Parco Riviera di Ulisse a sposare il progetto di Zaira Magliozzi e Antonio Visceglia, che vede anche il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Gaeta.

È proprio l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse che ha prodotto il cortometraggio d’autore Terre d’Ulisse di Magliozzi e Visceglia che propone al pubblico un racconto emozionale del Parco, delle sue bellezze, della sua storia.

Il cortometraggio, che è stato proiettato alla 78? edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, è stato un punto di partenza, al Festival del Cinema di Roma durante il convegno Lazio Terra di Cinema, per parlare delle mille potenzialità del connubio tra cinema e turismo per il Lazio e la provincia di Latina in particolare.

In questo senso infatti si è spesa particolarmente la presidentessa dell’Ente Parco Carmela Cassetta: agevolare la produzione cinematografica in terra pontina, snellendo la burocrazia e dialogando con le varie istituzioni.

Il corto Terre d’Ulisse sarà proiettato finalmente in terra pontina giovedì 28 ottobre presso il cinema teatro Artiston di Gaeta. L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 3406551824.

