Terzo appuntamento per la rassegna Film Studio, il Cinema nelle Scuole

Terzo appuntamento per la fortunata rassegna Film Studio, Il Cinema nelle Scuole a cura del prof. Giorgio Maulucci e patrocinata dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Latina (Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare, Associazione Nazionale Marina d'Italia, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra) che hanno sede presso la Casa del Combattente di Latina e ospiteranno gli incontri.



Si concluderà con l’appuntamento di giovedì 24 febbraio alle ore 17.00 il ciclo dedicato al cinema di Federico Fellini, dopo 8 e ½ e Giulietta degli Spiriti il Prof. Maulucci, già preside del Liceo Classico e grandissimo appassionato e conoscitore di cinema, analizzerà insieme ai ragazzi che parteciperanno alcune scene tratte dal Fellini Satyricon (1969).

L’iniziativa nasce per dare una scossa la consueto programma scolastico ministeriale e offrire ai ragazzi nuovi mezzi per imparare, nuovi punti di vista, grazie al Cinema. L’incontro non vuole essere una semplice lezione, ma un vero e proprio dibattito con i ragazzi.

All’evento sono invitati a partecipare i ragazzi delle scuole superiori, ma è aperto anche al pubblico adulto. I posti sono limitati, per partecipare è fortemente consigliata la prenotazione da effettuare tramite la pagina Facebook o il profilo Instagram del progetto.