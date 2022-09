The Great Show: Latinafiori festeggia il suo 26° anniversario

Il centro commerciale Latinafiori è stato dalla sua nascita un luogo capace di aggregare le persone, non solo per i negozi da visitare ma anche per i vari eventi che ha ospitato e continua a ospitare. In questo periodo di grandi cambiamenti, dopo la chiusura del grande supermercato, la nascita di una nuova ala con tanti nuovi negozi e costanti nuove aperture, arriva anche un importante anniversario ovvero i 26 anni dalla sua inaugurazione.

Domenica 18 settembre sarà l’occasione per partecipare a una grande festa, The Great Show, che celebrerà il 26° compleanno del centro e allo stesso tempo inaugurerà la nuova galleria di negozi.

I festeggiamenti inizieranno alle 15.30 con il taglio del nastro e apertura ufficiale della nuova ala con artisti itineranti: maghi, giocolieri, artisti circensi, illusionisti, comici, attori e danzatori acrobatici e installazioni a tema circense presso le quali scattare buffe foto.

Nel corso del pomeriggio sono in programma ben due importanti show alle 16:30 nella Piazza del Seminatore si esibirà il Duo Demodé della Compagnia Duolinda con la regia di MR David, un numero di caratura internazionale e di grande spettacolarità. Alle 17.30 presso la piazza al piano interrato si terranno le performance della compagnia teatrale internazionale dei Kataklò presentati da Diego Casale.

Per lo show al piano interrato è stato predisposto un allestimento di grande impatto visivo: un palo circolare dal diametro di 6 metri, un corposo impianto audio e luci, un anelli di schermi led di circa 14 metri e schermi per tutto il centro commerciale per consentire a tutti coloro che non troveranno posto al piano inferiore di seguire comunque lo spettacolo.

Non mancheranno telecamere fisse e in movimento per tutto Latinafiori che riprenderanno l’evento che sarà trasmesso in diretta sui canali social del centro commerciale.

Come è ormai tradizione, intorno alle 19 sarà tagliata la torta per il 26° compleanno del centro e sarà distribuita tra i presenti.

L’appuntamento

È per domenica 18 settembre a partire dalle 15.30 presso il Centro Commerciale Latinafiori.