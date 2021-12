The Prudes apre la nuova stagione di prosa del Teatro Gigi Proietti di Priverno

Primo appuntamento della nuova stagione di prosa del Teatro Comunale di Priverno che riapre dopo importanti lavori di ristrutturazione e conquista una nuova identità con l’intitolazione all’amato e mai dimenticato Gigi Proietti.

Sabato 4 dicembre sarà una gran festa l’apertura della stagione di prosa con un duplice evento: alle ore19.00 andrà in scena la commedia The Prudes di Anthony Neilson, con Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci a seguire si terrà la cerimonia di intitolazione del teatro alla presenza delle autorità e della famiglia Proietti.

Per ricordare Gigi Proietti, oltre all’intitolazione anche un murales, realizzato dall’artista Lucamaleonte su un parete del foyer, che lo ritrae in uno dei suoi ghigni più celebri e amati.

È affidata a The Prudes l’apertura della stagionedi prosa a cura del Comune di Priverno, dall’ ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, e da Matutateatro.

La commedia di Anthony Neilson arriva in Italia tradotta da Natalia di Giammarco e vede protagonisti Carlotta Proietti, figlia di Gigi, e Gianluigi Fogacci, che ne cura anche la regia.

Attraverso uno spiccato humor inglese The Prudes racconta la crisi di coppia di Jess e James, coppia storica che vive un calo di desiderio. Come vuole la tradizione del movimento chiamato "In your face theatre" che mira ad abbattere la cosiddetta quarta parete che separa gli attori dagli spettatori, di cui Neilson è esponente di spicco, il pubblico avrà una parte fondamentale nelle avventure dei due coniugi stanchi.

Tra battute, accuse reciproche e incredibili colpi di scena si arriverà a una soluzione della crisi.

L’appuntamento

È per sabato 4 dicembre a partire dalle ore 19.00 presso il nuovo Teatro Gigi Proietti di Priverno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 328 6115020 e 329 1099630.