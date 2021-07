Edoardo Leo a Latina con lo spettacolo “Ti Racconto una Storia”

Tra gli eventi dell’estate pontina animata da musica, spettacoli dal vivo, incontri con autori e intrattenimento ci sono anche gli eventi all’Arena del Coni di Latina. Dopo il successo del concerto di Massimo Ranieri arriva Ti Racconto una Storia di e con Edoardo Leo.

L’evento, organizzato da Ventidieci e Teatro Moderno con il patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Latina si terrà sabato 24 luglio con inizio alle ore 21.00.

L’attore, sceneggiatore e regista romano tra i protagonisti del mondo del cinema e della televisione degli ultimi vent’anni, vincitore di premi prestigiosi come il David di Donatello e i Nastri d’argento si racconta in un reading spettacolo.

Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo...), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo, impreziositi dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.

L’appuntamento

È per sabato 24 luglio alle ore 21.00 presso l’Arena del Coni a Latina. I biglietti sono in preventida presso Blu Ticket di Latinafiori, i circuiti on line Ticketone e Box Office Lazio, Ciaotickets e presso il botteghino del Teatro Moderno.

