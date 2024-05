Titreşimler Vibrazioni: al MUG la mostra fotografica

Verrà inaugurata sabato 4 maggio alle 18 presso il MUG Museo Giannini di Latina, la mostra fotografica dal titolo Titre?imler - Vibrazioni, nata dalla volontà della viaggiatrice e fotografa per passione Lara Lasala di condividere l’esperienza vissuta durante l’ultimo viaggio in Turchia, nel novembre 2023, sui luoghi del terremoto e non solo, e l’inizio di un nuovo progetto dedicato al viaggio che prende il nome di Echi dalla Turchia - Anime in viaggio.



“Ci sono Viaggi che trasformano un’esistenza. Durante i miei viaggi in Turchia ho vissuto esperienze che mi hanno fatto entrare in uno spazio che non mi ero mai permessa, lo spazio del cuore. La calda e incondizionata ospitalità delle donne e degli uomini turchi che mi hanno aperto le loro case, mi ha finalmente permesso di aprire il mio cuore e ritrovare la me più autentica. Finalmente a casa. Questo significa per me, tornare a casa: ricordare chi sono veramente. In questo senso considero sacri i miei viaggi in Turchia. Ed è così che il mondo si è fatto più bello, da allora.”



Il viaggio aveva come obiettivo primario quello di portare a termine il mio progetto Echi dalla Turchia nato lo scorso anno per raccogliere fondi a favore delle popolazioni turche colpite dal terribile terremoto del febbraio 2023. La fotografa ha personalmente portato i contributi raccolti ad Hatay (l’antica Antiochia, devastata dal sisma), dove sono stati destinati al progetto Atölye dedicato alla formazione di un gruppo di donne che impareranno a cucire per poter raggiungere l’autonomia economica.



Da quel momento è stata sommersa da una serie di esperienze e di incontri di un’intensità difficile da descrivere a parole: persone, luoghi e situazioni che hanno prodotto profondi cambiamenti di percezione di sè stessa e della realtà fuori.

È grazie a queste esperienze, che Lara Lasala avuto prova che l’energia che emaniamo dal nostro interno attrae le situazioni e le persone di cui abbiamo bisogno per la nostra evoluzione. Le nostre emozioni generano vibrazioni, che come un diapason, lasciano una scia, un’eco.



Titre?imler, (Titriscimlèr) Vibrazioni in lingua turca, è il titolo che ha scelto il curatore di questo progetto, il fotografo Daniele Bartolotta, un autentico visionario con la capacità rara di materializzare un bagaglio così denso di emozioni in un percorso visivo disegnato intorno agli stati d’animo.

Sessantacinque scatti in bianco e nero, divisi secondo dieci sequenze emotive che vanno dal senso di perdita di persone e territori, alla rinascita, attraverso un cammino che conduce nell’intimo del proprio cuore.



Fotoracconti perché - mentre gli occhi saranno rapiti dalle suggestive immagini - l’udito sarà coinvolto dall'ascolto della voce dell'artista che interpreta Le quaranta regole dell’amore, di Shams – I – Tabriz, mistico, poeta e filosofo persiano che fu maestro e guida spirituale di Rumi, mediante un QR code.

L’intenzione di questo percorso è dunque quella di accompagnare lo spettatore in un viaggio dell’anima alla scoperta del proprio tesoro.

La mostra sarà aperta fino al 12 maggio dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.