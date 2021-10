Al Teatro Moderno va in scena Toilet

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno di Latina diretto da Gianluca Cassandra con uno spettacolo dai mille risvolti Toilet scritto, diretto ed interpretato da Gabriele Pignotta.

Come anticipano gli organizzatori con Toilet “Si ride come in una commedia, si sta sulle spine come in un thriller, ci si immedesima come in un racconto introspettivo…”. Lo spettacolo segue le curiose vicende di Flavio Bretagna che durante un viaggio in macchina si ferma sovrappensiero in una piccola area di servizio lungo il cammino, senza guardare in che luogo si trovi. Scende dall’auto per sgranchirsi le game e andare in bagno quando si trova chiuso dentro e fuori sembra non esserci più nessuno. Dato che la porta sembra bloccata e inespugnabile cominciano una girandola di telefonate sempre più concitate in cerca di aiuto.

Un vero e proprio “dramedy” dove i momenti di grande comicità si alternano a quelle di suspense, già opzionato dalla piattaforma Sky diventerà presto un film prodotto da Vision Distribution e Fenix.

L’appuntamento

È da venerdì 22 a domenica 24 ottobre con ben quattro repliche: venerdì alle ore 21.00, sabato alle 17 e alle 21 e domenica alle 17.30. per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro Moderno al numero 0773 660550 o all’indirizzo email info@modernolatina.it, inviando un messaggio sulla pagina Facebook del teatro o acquistando i biglietti direttamente sul circuito Ciao Tickets.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19.

In foto Gabriele Pignotta una scena tratta dal trailer dello spettacolo

