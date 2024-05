Tra Ragione e Follia: gli Artisti di Montemario omaggiano Franco Basaglia al Maggio Sermonetano

Orario non disponibile

In occasione del Maggio Sermonetano, il collettivo degli Artisti di Montemario torna nello splendido borgo medievale con una installazione di arte diffusa “Tra Ragione e Follia” dedicata al pensiero di Franco Basaglia, nel centenario della sua nascita.

Franco Basaglia fu l’illuminato psichiatra che negli anni '70 portò avanti una importante battaglia per la chiusura dei manicomi lager invitando la società civile alla convivenza tra ragione e follia e a una diversa visione delle persone con problemi psichiatrici.

Gli Artisti di Montemario sono da sempre attenti a questo tema tanto da celebrare ogni anno, intorno al 13 maggio giorno della firma della Legge Basaglia, le Giornate Basagliane con una serie di progetti dedicati al tema del disagio psichiatrico e come viene accolto dalla società moderna. Temi ancora oggi di scottante attualità perché, sebbene i manicomi siano stati chiusi e i pazienti vengano trattati in maniera completamente diversa, rimangono ancora tante cose da migliorare.

Proprio in occasione del centenario dalla nascita di Franco Basaglia, gli Artisti di Montemario hanno pensato di omaggiare lo psichiatra-filosofo citando frasi tratte dagli scritti dello studioso che permettano di capire il suo pensiero e il suo approccio alla malattia mentale. “Nasce così una mostra – come afferma la curatrice Dafne Crocella – che è un incontro tra parole e immagini, quasi a simboleggiare l’incontro tra pensiero razionale e immaginazione, tra ragione e sragione”.

Tra i vicoli e le piazze più suggestive del borgo medievale di Sermoneta saranno appesi dei teli, che siano lenzuola o antiche tovaglie che riportano stralci dei testi basagliani, il tutto rivisitato secondo la sensibilità dei vari artisti che hanno aderito all’iniziativa.

I contenuti, grazie al supporto, saranno in stretta relazione con l’ambiente circostante e inviteranno il visitatore a soffermarsi sulle frasi, sul loro significato, sulla rivoluzione che portarono dagli anni '70 a oggi nella cura delle problematiche psichiatriche.

Il Maggio Sermonetano proporrà al pubblico eventi e appuntamenti culturali per tutti i fine settimana del mese, l’installazione ne farà da sfondo e contenitore. Gli artisti di Monetmario saranno presenti a Sermoneta nella prima e nell’ultima domenica del festival con eventi di approfondimento e un tour guidato all’installazione.

I teli esposti sono stati realizzati da: Angelica Balducci, Antoanetta Marinov, Antonella Fiorillo, Chiara Amici, Daniela Di Mase, Francesca Lù, Gabriele Scocco, Mela Wayfinder, Mirella Rossomando, Nina Razzaboni, Paola Marinelli, Silvia Capiluppi, Triana Ariè.

Gli eventi collaterali alla mostra:

Domenica 5 maggio

dalle 16.00 alle 19.00

Sull’affaccio del Belvedere Mela Wayfinder, ispirandosi alla frase basagliana “Da vicino nessuno è normale” inviterà chi vorrà partecipare al suo laboratorio site specific a esprimersi sul rapporto tra sguardo da vicino e sguardo da lontano.

dalle 16.00 alle 19.00

Sulle scalinate del Belvedere, Antonella Fiorillo condurrà il laboratorio di embrodiery art invitando chi vorrà a fermarsi a ricamare le frasi di Basaglia che andranno poi a formare un libro d’artista che racconterà l’esperienza delle Giornate Basagliane 2024

alle 17.00

tour guidato tra le opere dell’installazione d’arte diffusa “Tra Ragione e Follia” – appuntamento alle 17.00 all’inizio di via delle Valli con la curatrice Dafne Crocella

Domenica 26

dalle 16.00 alle 19.00

Al Belvedere Silvia Capiluppi condurrà il laboratorio di curazione “SAGOMA S’AGAPÒ - 21 gr. il contrappeso dell’Anima” invitando chi vorrò partecipare a disegnare la propria sagoma e poi riempirla, riflettendo tra il dentro e il fuori e il corpo come luogo di confine.

dalle 16.00 alle 19.00

Sulle scalinate del Belvedere, Antonella Fiorillo condurrà il laboratorio di embrodiery art invitando chi vorrà a fermarsi a ricamare le frasi di Basaglia che andranno poi a formare un libro d’artista che racconterà l’esperienza delle Giornate Basagliane 2024

dalle 17.00 alle 19.00

Al Belvedere Triana Ariè guiderà l’esperienza “E tu slegami” , abbracci e camicie di forza per riflettere sui “legami”

alle 17.00

tour guidato tra le opere dell’installazione d’arte diffusa “Tra Ragione e Follia” – appuntamento alle 17.00 all’inizio di via delle Valli con la curatrice Dafne Crocella