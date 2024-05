Tra Sacro e Profano: la personale di Normanno Soscia a Formia

Prosegue con il suo 12° appuntamento la rassegna Sentieri d’Arte 2024 presso il Punto IAT del palazzo comunale di Formia organizzata dall'Associazione L’Associazione Culturale Koiné in collaborazione con l'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica e l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Formia.

Sarà inaugurata infatti mercoledì 22 maggio la personale dell’artista Normanno Soscia “Tra Sacro e Profano”.

Artista itrano che manca da Formia da oltre 10 anni, torna con un’antologica nella quale sarà esposta anche un’opera inedita appena realizzata dall’artista, mai esposta né mostrata sul web.

Artista apprezzato in Italia e all’estero, Normanno Socia ha esposto nelle principali città italiane e internazionali come Bruxelles, Amsterdam, New Orleans, Francoforte, Parigi, New York e Chicago. “La sua pittura – come affermano gli organizzatori – si configura come un affascinante equilibrio tra il Sacro e il Profano, un dualismo che pervade ogni sua opera e che invita lo spettatore a una riflessione profonda. L'immaginario trascendente evocato dalle sue tele non è mai lontano dall'umanità, anzi, il sogno diventa una potente metafora della vita quotidiana. Soscia racconta storie attraverso frammenti illustrati che ci portano lontano dalla concretezza del mondo terreno, pur mantenendo una forte carica emotiva e una vivida rappresentazione dei sentimenti umani”.

Un’atmosfera onirica, da alcuni definita felliniana, ammanta le scene di vita quotidiana donando un senso di straniamento quasi giocoso. Osservando le opere di Normanno Soscia ci si accorge di essere in un limbo in cui realtà e immaginazione sono incredibilmente vicine, in cui le antiche tradizioni della terra e i miti si mischiano alla quotidianità in un continuum storico e culturale, in cui gli equilibri e i contrasti permettono di osservare la complessità della vita.

L’appuntamento

La mostra sarà inaugurata mercoledì 22 maggio e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.30 fino al 2 giugno.