Tramonto sul mare: escursione su Monte Orlando

Nuovo appuntamento in terra pontina con le escursioni guidate organizzate dall’Associazione Itinarrando, l’Arte di Camminare.

Sabato 10 giugno ci si immergerà nella macchia mediterranea del Parco Regionale Riviera di Ulisse per camminare lungo le pendici del Monte Orlando che offrono affacci mozzafiato sul mare.

Si partirà intorno alle 16.30 da Gaeta, il percorso di circa 7 km con un dislivello si 200 metri non presenta particolari difficoltà ed è adatto anche ai ragazzi e ai cani, purché portati al guinzaglio.

Si arriverà in cima proprio in tempo per ammirare il tramonto sul mare e tornare agevolmente indietro. La passeggiata sarà arricchita dalla lettura di alcuni brani del romanzo Novecento di Alessandro Baricco.

L’escursione sarà guidata da Valentina Ottobre, guida ambientale Agae. È obbligatorio l’utilizzo di scarponi da trekking e della torcia frontale (luce per notturna). L’iniziativa è rivolta ai soci di Itinarrando, non è possibile fare la tessera prima della partenza dell’escursione.

L’appuntamento

È per sabato 10 giugno a Gaeta alle ore 16.30, il punto di incontro sarà comunicato in fase di prenotazione del proprio posto. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 380 765 1894 (anche Whatsapp) o scrivere una email all’indirizzo info@itinarrando.com