Tre Uomini e una Culla in scena al Moderno

Tutti ricorderanno il film francese Tre Uomini e una Culla, scritto e diretto da Coline Serreau che ha spopolato nel 1985, tanto che un paio di anni dopo ne è stato girato un remake americano, Tre Scapoli e un bebè con Tom Sellek, Steve Guttenberg e Ted Danson.

Questa tenera commedia torna a far parlare di sé a teatro con una trasposizione di Serreau, che in Italia vede protagonisti Giorgio Lupano, Attilio Fontana e Gabriele Pignotta che ne è anche regista, in arrivo dal 22 al 24 aprile al Teatro Moderno di Latina.

Tre Uomini e una Culla racconta la storia di tre scapoli impenitenti che vivono insieme: il noto donnaiolo Jacques, steward dell'Air France, Pierre, impiegato presso una agenzia e Michel, disegnatore. Un giorno alla loro porta viene lasciato un pacchetto sospetto e una bimba in un passeggino.

Questa bimba rivoluzionerà la vita e le abitudini di questi tre uomini: tra pannolini, biberon, bagnetti e notti in bianco. E se in un primo momento i tre cercheranno ossessivamente un modo per sbarazzarsi della neonata, immancabilmente finiranno per amarla teneramente.

In scena accanto ai tre protagonisti anche Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano.

Lo spettacolo, tra gag esilaranti e momenti di grande tenerezza, emozionerà il pubblico raccontando nuovi modelli di famiglia, nuovi modelli di paternità e mascolinità.

L’appuntamento

È al Teatro Moderno di Latina per ben quattro repliche: venerdì 22 aprile alle ore 21.00, sabato 23 alle ore 17 e alle ore 21 e domenica 24 aprile alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it , consultare il sito del Teatro o tramite il circuito CiaoTickets.