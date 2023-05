Trekking con guida esperta sul picco di Circe

Dopo l’ordinanza del Comune di San Felice Circeo che vieta le escursioni libere sul Picco di Circe, la Pro Loco organizza una escursione per camminatori esperti accompagnati da una guida GAE. Dunque una occasione imperdibile per poter salire sul cucuzzolo del monte e ammirare il panorama mozzafiato.

Domenica 7 maggio si potrà godere appieno delle bellezze incontaminate del promontorio del Circeo in tutta sicurezza e approfittando di una guida esperta per imparare a conoscere la Natura che ci circonda.

L’escursione è per chi ha già esperienza, infatti si seguirà il famigerato sentiero 750 Torre Paola- Picco di Circe che ha messo in difficoltà non pochi escursionisti improvvisati.

La partenza è per le 9.00 dal piazzale di Torre Paola, sono obbligatorie le scarpe da trekking e fortemente consigliati cappello e quantità d’acqua sufficiente (circa 2 litri).

Per partecipare è necessario prenotare chiamando la Pro Loco ai numeri 0773 547770 e 329 9166914 o inviando una email all’indirizzo info@prolococirceo.it