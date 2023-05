“Trilussa e Rosa Tomei a Cori”: un incontro fatto di poesia e musica

Indirizzo non disponibile

Arriva a Cori un appuntamento che nasce dall’amore per il territorio con quello per la letteratura e la musica in un evento che unisce il genio di Trilussa, della sua compagna di vita ed erede intellettuale la corese Rosa Tomei e le musiche del Maestro Mario Alberti.

Domenica 28 maggio presso la splendida Chiesa di Sant’Oliva si terrà l’incontro “Trilussa e Rosa Tomei a Cori” organizzato dall’Associazione Culturale La Terzina in collaborazione con il Comune di Cori e il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Provincia di Latina e Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.

Alle letture e al dibattito sull’opera di Trilussa si intervalleranno le esibizioni quintetto di clarinetti Blue Clarinets che eseguirà i brani del Maestro Mario Alberti che ha musicato le poesie del celebre autore e giornalista romano.

All’incontro parteciperanno dei relatori d'eccezione: il Prof. Aldo Onorati, il Prof. L. Rino Caputo e la Prof.ssa Secondina Marafini, che ha condotto studi approfonditi sulla figura di Rosa Tomei, e l’attrice Francesca Corbi che interpreterà alcuni versi della poetessa.

Rosa Tomei lasciò Cori all’età di 14 anni, la sua intelligenza e sensibilità colpirono talmente Trilussa, al secolo Carlo Alberto Camillo Salustri, da tenerla prima sotto la sua ala protettrice e poi farla diventare la sua compagna di vita. Rosa Tomei è tornata in tarda età a Cori dove è oggi sepolta.

L’incontro proporrà dunque un Trilussa inedito e grazie al prezioso contributo di Secondina Marafini, docente di greco e latino ed esperta di Trilussa, si scopriranno dei lati della sua vita privata e professionale.

L’appuntamento

È per domenica 28 maggio alle ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Oliva a Cori.