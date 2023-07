A San Felice arriva il TTS Street Food

Appuntamento da non perdere per tutti i buongustai, farà tappa a San Felice Circeo il TTS Street Food: un vero e proprio viaggio gastronomico per l’Italia e anche oltre con tipicità nostrane e straniere, tanto divertimento per grandi e piccini e musica dal vivo.

Dal 13 al 16 luglio presso la pineta nel cuore del Circeo, in piazza Italo Gemini, arriveranno Food Truck, ApeCar e stand Cucina che proporranno squisitezze di ogni tipo, dai fritti ai panini, dai secondi piatti ai dolci di ogni genere, tipicità locali e regionali, ricette della tradizione rivisitate, snack, stuzzichini e prelibatezze da tutto il mondo, senza dimenticare da bere: birre artigianali, cocktail, aperitivi e chi più ne ha, più ne metta.

Una location da favola con i pini a proteggere dal caldo e una scenografia suggestiva ad arricchire le serate.

L’appuntamento

È a San Felice giovedì 13 e venerdì 14 alle ore 17 alle 24 e sabato 15 e domenica 16 luglio dalle 12 alle 24. L’ingresso è libero.