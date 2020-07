Tutti giù dal Palco a Scauri

Ottava edizione per Tutti giù dal Palco il Festival Nazionale di Teatro per Ragazzi ospitato dall’arena Mallozzi di Scauri nell’ambito del Festival Interregionale e Internazionale del Teatro per Ragazzi Marameo, organizzato dal Comune di Minturno in collaborazione con l’Officina Culturale della Regione Lazio, il Mibact , il Teatro Bertolt Brecht, Utopia e Vivi Minturno Scauri.

Un festival dedicato al pubblico più giovane, che possa divertire e far amare lo spettacolo dal vivo, fonte di grande emozione, che mette in luce talento e grande lavoro di attori, registi e autori.

Dal 23 luglio al 20 agosto, ogni giovedì alle ore 21.00 si potrà assistere a spettacoli che divertiranno grandi e piccini, prenotando il proprio posto sulla piattaforma EventBrite. L’ingresso è gratuito ma per un massimo di 150 persone.

foto tratta dalla pagina Facebook del Teatro Bertolt Brecht

Gli spettacoli della manifestazione:

23 luglio ore 21:00

Teatro Verde, Roma

STORIE ALL'IMPROVVISA

30 luglio ore 21:00

Compagnia di Filippo

MARIONETTE CHE PASSIONE!

6 agosto ore 21:00

Laura Kibel

VA DOVE TI PORTA IL PIEDE

13 agosto ore 21:00

Compagnia Tieffeu, Perugia

IL GATTO CON GLI STIVALI

20 agosto ore 21:00

I Guardiani dell'Oca, Chieti

HANSEL E GRETEL

Gallery