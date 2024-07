Tutti giù dal palco: a Minturno torna il festival di teatro per ragazzi

Torna per la sua XII edizione “Tutti giù dal palco”, il Festival nazionale di teatro per ragazzi di Minturno Scauri, organizzato dal Comune di Minturno in collaborazione con il Teatro Bertolt Brecht di Formia all'interno del Festival interregionale Marameo Lazio Puglia Campania Marche Abruzzo.

Dal 4 luglio al 29 agosto ogni giovedì dalle ore 21:00 presso l’Arena Mallozzi si potrà viaggiare con la fantasia, tra rivisitazioni moderne di grandi classici come il Don Chisciotte, Hansel&Gretel, il Gatto con gli stivali, Barbablù e molti altri ancora.

In scena grandi compagnie provenienti da tutto il Paese specializzate nel teatro per ragazzi. Sarà possibile acquistare i biglietti per ciascuno spettacolo (€ 5.00) oppure sottoscrivere l’abbonamento per otto spettacoli (€ 30.00). I bambini alti fino a 1 metro entrano gratuitamente.

L’appuntamento

È per tutti i giovedì dal 4 luglio al 29 agosto. Per informazioni è a disposizione l’Ufficio turismo-cultura del comune di Minturno ai numeri 0771/6608231-6608256. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone e Go2 e presso l’ufficio IAT a Scauri.

Il programma della rassegna

4 LUGLIO

DON CHISCIOTTE - La Baracca dei Buffoni, Napoli

11 LUGLIO

GERVASO E CARLOTTA - La Mansarda Teatro dell'Orco, Caserta

18 LUGLIO

IL GATTO CON GLI STIVAL - I Fantacadabra, Sulmona (AQ)

25 LUGLIO

BARBABLÙ - Teatrabile, L'Aquila

1° AGOSTO

HANSEL E GRETEL - Gli Sbuffi, Castellammare di Stabia

8 AGOSTO

TUTTI X UNO CIRCO TEATRO - 3DiDanè, Milano

22 AGOSTO

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - La Mansarda, Caserta

29 AGOSTO

PULCINELLA, FAUSTO E IL PATTO CON IL DIAVOLO - Teatro Bertolt Brecht, Formia