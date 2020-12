Tutti giù dal palco: letture e teatro per ragazzi in streaming

I teatri e i luoghi della cultura purtroppo sono ancora chiusi nel rispetto delle norme anti COVID-19, ma perché privare i nostri ragazzi della magia che uno spettacolo teatrale o la lettura di una storia?

Torna in versione on line la rassegna Tutti giù dal Palco per la sua VIII edizione che si terrà dal 7 dicembre al 6 gennaio in streaming sulla pagina Facebook Vivi Minturno Scauri.

Per un mese saranno in programma dodici appuntamenti: sei letture introduttive degli spettacoli teatrali che si svolgeranno il giorno seguente, l’appuntamento sarà sempre alle ore 17.00.



L’iniziativa è promossa dal Comune di Minturno e realizzata in collaborazione con il Teatro Bertolt Brecht, l’Associazione Fuori Quadro, Utopia (Associazione italiana teatro per ragazzi), Maramao (festival interregionale e internazionale teatro per ragazzi) e finanziata dalla regione Lazio nell’ambito del progetto Eventi delle Meraviglie.

Programma delle letture

7 dicembre

La Zuppa Dei Pirati

Di Nikki Dyson e Lou Carter (Picarona Edizioni)

12 dicembre

Le Avventure Di Pinocchio

Di Carlo Collodi (De Agostini)

19 dicembre

La Volpe Giovannuzza

Di Giuseppe Pitrè e Angelo Licciardello (Splen edizioni)

26 dicembre

Il Mago Di Oz

Da Frank Baum

di Silvia Roncaglia e Barbara Bongini (Emme edizioni)

2 gennaio

Cappuccetto Rosso

Di Massimiliano Frezzato (Lavieri)

5 gennaio

La Freccia Azzurra

Di Enzo D’Alò Da Gianni Rodari (Galiucci)

Programma degli spettacoli teatrali

8 dicembre

L'isola Dei Pirati

Compagnia Guardiani dell'Oca e d’Arte Chieti

13 dicembre

Pinocchio A Tre Piazze

Teatro Bertolt Brecht – Formia

20 dicembre

Il Gatto Con Gli Stivali

Compagnia Fantacadabra – Sulmona

27 dicembre

Il Mago Di Oz

Teatro di Figura Umbro/ Teatro Bertolt Brecht - Perugia/Formia

3 gennaio

Cappuccetto Grosso

Compagnia Molino D'Arte – Altamura

6 gennaio

La Befana e La Rivolta Dei Giocattoli

Omaggio a Gianni Rodari Teatro Bertolt Brecht – Formia

