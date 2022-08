“Tutti insieme per Angela”: serata di Ferragosto in piazza a Fondi

“Tutti insieme per Angela”: torna a Fondi l’evento dedicato ad Angela Amarante, scomparsa prematuramente a 50 anni dopo aver scritto, assieme al marito Lorenzo Nallo, una pagina storica della radiofonia locale. Decine di edizioni di Sanremo, centinaia di manifestazioni, interviste a cantautori e momenti di leggerezza che hanno accompagnato le giornate di tanti fondani che ricordano le conduzioni di Lorenzo e Angela, insieme, negli anni d’oro del mezzo, sempre alle frequenze 92.2 FM.

Per il settimo anno consecutivo, Radio Antenna Musica, La Voce e tanti cittadini hanno così deciso di riunirsi, la notte di Ferragosto, per ricordare la cara Angela con tre ore di musica e divertimento. Ospiti della serata la cantante Cliò che, facendo un piccolo grande omaggio alla compianta conduttrice, tornerà ad esibirsi a Fondi, ma anche “La tribù di Jovanotti” e l’intrattenimento di Lorenzo Nallo.

“Senza l’energia di mia moglie – racconta l’organizzatore e speaker della serata – “Radio Antenna Musica” non sarebbe ancora qui. È solo grazie a lei e alla sua forza se, a distanza di decenni, ancora racconto la città e trasmetto i grandi successi della musica. Il minimo che si possa fare è ricordarla con un evento all’insegna dell’allegria, della positività, della buona musica e dello stare insieme, valori che esprimono appieno ciò che è stata Angela per me, per la famiglia, per gli amici e per la città tutta”.

L’appuntamento

L’appuntamento con “Tutti insieme per Angela”, che rientra nell’ambito della rassegna “Estate all’Olmo” e gode del patrocinio del Comune di Fondi, è previsto dalle 21.30 di lunedì 15 agosto in piazza delle Benedettine.