Il Typical Truck Street Food torna a San Felice Circeo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Fine settimana all’insegna dello street food e del divertimento quello in programma a San Felice Circeo dove fa di nuovo tappa il Typical Truck Street Food, format di Mela Eventi che ha già riscosso molto successo nello scorso appuntamento di luglio.

Da giovedì 18 a domenica 21 agosto 25 Street Chef si daranno battaglia lungo tutto il perimetro interno della pineta di piazza Italo Gemini nel cuore del Circeo. Qui verrà allestito il “grande ristorante di street food” con le quattro serate che saranno allietate da momenti di spettacolo per grandi e piccini, live music, artisti circensi e fire show.

Il villaggio aprirà alle 17 per iniziare con ottimi aperitivi accompagnati da ottima musica e fritti caldi per poi proseguire per il resto della serata con variegati menù che soddisfano tutti i gusti con piatti della tradizione italiana provenienti da ogni regione e vari tipi di cucina etnica e internazionale e dolci tipici che potranno anche essere accompagnati da ottime birre artigianali.

L’appuntamento

L’appuntamento è a san Felice Circeo dal 18 al 21 agosto. Gli organizzatori ricordano che all’interno dell’evento sarà possibile trovare gel igienizzante per mani e personale qualificato. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente.