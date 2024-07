A San Felice arriva un vero e proprio ristorante a cielo aperto con il TTS Food

Un appuntamento imperdibile per i buongustai quello che da giovedì 11 e domenica 14 luglio animerà la pineta in piazza Italo Gemini a San Felice proprio sotto lo sguardo della Maga Circe: una nuova e attesa edizione del Typical Truck Street Food.

Una iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale, con il supporto della ProLoco e Mela Eventi.

Ben 25 street chef posizionati lungo il perimetro della pineta lavoreranno per creare un vero tour gastronomico per gustare il meglio della cucina italiana e internazionale: dagli antipasti, passando per i primi e secondi e fino ad arrivare ai dolci. Ricette anche gluten free e vegan.

I grandi classici della cucina italiana saranno rivisitati in chiave street: dai panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura a quelli con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani. Da una azienda agricola Toscana ottimi hamburger di razza maremmana. Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Ma non si potranno gustare solo prelibatezze nostrane, si potrà assaggiare anche i tipici menù delle steak house americane, dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dall’Argentina il famoso Asado cotto alla brace, e le originali empanadas. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, fagottini di mais con prosciutto jamon serrano e patatas bravas (gluten free) e ovviamente ottima sangria.

Non mancheranno i dolci: bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

Ottima scelta anche tra le birre artigianali, gli aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail. Oltre al buon cibo ci sarà anche musica dal vivo e intrattenimento per grandi e piccini.

L’appuntamento

È da giovedì 11 a domenica 14 luglio dalle 17 alle 24 in piazza Italo Gemini a San Felice Circeo.