A Terracina arriva il Typical Truck Street Food

Appuntamento imperdibile a Terracina per tutti I buongustai, torna a distanza di 5 anni il Typical Truck Street Food che animerà dal 25 al 28 luglio via Pecs.

Un vero e proprio villaggio del gusto all’interno del parco, arricchito da luci, musica e intrattenimento. I visitatori troveranno ben 25 selezionatissimi chef si daranno battaglia tra griglie e fornelli per realizzare la migliore delle ricette e condurranno il pubblico in un viaggio gastronomico e sensoriale tra le migliori ricette italiane e straniere.

Piatti della tradizione, ma anche innovativi, di varie nazionalità, menù accattivanti, oltre che specialità vegan e gluten free e dolci di ogni genere per accontentare tutti i palati.

Le ricette della tradizione saranno rivisitate in chiave moderna: dai panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani. Da una azienda agricola Toscana ottimi hamburger di razza maremmana. Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti e infine il mitico carciofo alla giudia.

Non mancheranno i dolci: bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

Anche la parte drink sarà ricca e variegata: dalle birre artigianali internazionali come la Landshuter Brauhaus, birra Cruda non Filtrata, una vera eccellenza, oltre agli ottimi aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail.

L’appuntamento

È dunque a Terracina in Via Pecs da giovedì 25 a domenica 28 luglio dalle 17 a mezzanotte. L’ingresso è libero.