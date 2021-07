ULYSSE e l’Inganno di Nessuno all’area archeologica di Caposele

Indirizzo non disponibile

Tornano le iniziative della RTA Sinus Formianus che permettono di imparare la Storia osservando i luoghi che la custodiscono da secoli, ascoltando il racconto, le leggende e le ricostruzioni del passato, il tutto divertendosi.

È in programma per domenica 4 luglio alle ore 21.00 e 22.00 presso la suggestiva area archeologica di Caposele a Formia: ULYSSE e l’Inganno di Nessuno, un progetto che nasce con lo scopo di divulgare e promuovere una parte del Patrimonio Culturale del Sud Pontino, rappresentato dalla leggendaria figura di Ulisse. Si tratta di uno spettacolo multimediale, nel quale il racconto del celebre episodio di Ulisse e del ciclope Polifemo viene reso avvincente da effetti sonori e multimediali.

Il pubblico sarà condotto nel racconto di Storia, epica e leggenda dall’archeologo Gianmatteo Matullo che a fine narrazione illustrerà le realtà storiche e i segreti che si nascondono dietro i viaggi di Ulisse e dei naviganti micenei (popolo al quale apparteneva il re di Itaca): verranno illustrate le rotte percorse oltre tremila anni fa, le tipologie di vascelli, gli equipaggi, le merci trasportate.

L’evento, che è patrocinato dal Comune di Formia in collaborazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Latina e Frosinone, si terrà in due repliche alle ore 21.00 e alle ore 22.00. nel rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti, è obbligatoria la prenotazione al numero Whatsapp 3470720049 dove andrà specificato a quale turno si vuole partecipare.

L’appuntamento

È dunque per domenica 4 luglio alle ore 21 e alle ore 22 presso l’Area Archeologica di Caposele. Data l’alta richiesta di partecipazione sono stati aggiunti altri due appuntamenti in programma per lunedì 5 luglio sempre alle ore 21 e alle ore 22