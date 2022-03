“Un bel dì d’april” presentato alla Casa del Combattente

Si conclude con l’appuntamento di venerdì 1 aprile alla Casa del Combattente la rassegna letteraria “Dove eravamo rimasti…” organizzata dalla casa editrice Atlantide, diretta da Dario Petti: alle ore 18.00 sarà presentato il libro “Un bel dì d’april... Sermoneta nei miei ricordi (1940-1950)” di Maria Rosaria Marchioni.

Classe 1936, Maria Rosaria Marchioni, ex maestra elementare e bibliotecaria di Sermoneta, racconta gli anni della sua infanzia e adolescenza a Sermoneta in questo godibile volume.

Un volume che parla di ricordi, consuetudini, tradizioni che si legano alla Storia: gli ultimi anni della bonifica, la nascita delle nuove città, l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale, la sua conclusione.

Dai giochi in strada ai primi corteggiamenti si raccontano le vicende di donne e uomini, dei rapporti sociali del tempo, del duro lavoro, delle necessità e sacrifici imposti dalla guerra e i cambiamenti che pian piano hanno decretato l’evolversi della comunità sermonetana. Di ricordo in ricordo si apprendono usi e costumi, in particolare quelli legati alle festività religiose, molto sentite nei paesi, particolarità del dialetto, che giungono così di prima mano alle nuove generazioni.

Il libro sarà presentato dalla curatrice e figlia dell’autrice, Maria Assunta Fusco, docente presso il Campus dei Licei di Cisterna, Gioconda Bartolotta, curatrice editoriale della Atlantide editore e dalla sociologa Michela Milani, di origine sermonetana che ha curato la prefazione del volume.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 1 aprile alle ore 18.00 presso la Casa del Combattente.