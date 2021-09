1 Libro sotto la Loggia: Massimo Porcelli presenta Mia Indimenticabile Consorte

Tra gli eventi organizzati per animare l’estate di Maenza la rassegna letterario 1 Libro sotto la Loggia ospiterà la presentazione del libro Mia Indimenticabile Consorte - Dall’epistolario di un Soldato di Bassiano - La Grande Guerra dei Bassianesi di Massimo Porcelli.

Attraverso l’avvincente epistolario che il nonno Antonio ha intrattenuto dal fronte durante la Prima Guerra Mondiale, dal quale non è più tornato, con l’amatissima moglie che lo attendeva a Bassiano, Massimo Porcelli racconta quel difficile periodo per chi era in battaglia e per chi affrontava la povertà, la paura e le incertezze a casa.

Un racconto sull’umanità vessata dalla Guerra, dalla povertà, dal dolore che trova comunque la forza di continuare la propria esistenza con dignità. Un racconto a quattro mani, come l’autore sottolinea, che vede il nipote dare voce ai racconti dal fronte del nonno, "pastore, socialista, sposo, padre, soldato".

La stesura del libro è stata preceduta da un lungo lavoro di ricerca durato ben quattro anni, partito dall’archivio famigliare e di altri privati per poi estendersi a moltissime fonti: archivi di stato e comunali, enti pubblici e privati, ed è impreziosito da un ricco apparato fotografico che permette di entrare in punta di piedi nelle atmosfere di quei tempi.

Il libro sia per il tema trattato che il legame col territorio s’inserisce nel ciclo delle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto che avranno il loro culmine il prossimo 4 novembre.

Accanto a Massimo Porcelli sotto la splendida Loggia dei Mercanti a Maenza, ci saranno lo storico Franco De Angelis, gli avvocati Alessandro Pucci e Lorenzo Polidoro e il colonnello Nino Cardone. A moderare l’incontro Paola Cacciotti presidentessa del Centro Studi Arte.

L’evento sarà preceduto dai saluti istituzionali del sindaco di Maenza Claudio Sperduti e dall’assessora alle Politiche Culturali Dorina Risi.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 settembre alle ore 18.00 presso la Loggia dei Mercanti a Maenza.