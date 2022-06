Un Mare diVino: due fine settimana di degustazioni ad Anzio e Terracina

Splendidi panorami sul mare, ottimi vini e i gustosi piatti preparati con i prodotti tipici della nostra terra: questo è Un Mare diVino, la manifestazione organizzata da RistorAgency e Vero Events, con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) che si terrà nel mese di luglio ad Anzio e a Terracina.

Due splendide location per quattro giorni dedicati alla degustazioni di vini ed eccellenze locali: ad Anzio venerdì 1 e sabato 2 luglio e a Terracina venerdì 22 e sabato 23 luglio.

Una rassegna enogastronomica che non è il solito tour di assaggio da uno stand all’altro ma una vera e propria immersione nel mondo della produzione vitivinicola, nella ristorazione: oltre alle tantissime degustazioni infatti si potrà assistere a show cooking e approfondimenti, parlare direttamente con i produttori per conoscere le tecniche, gli accorgimenti che rendono i vini laziali ogni anno sempre più competitivi sul mercato, non soltanto nazionale, e con vari chef pontini che prepareranno piatti originali e piatti tipici.

Dall’aperitivo fino al dopo cena, dalle 17 a notte inoltrata: chef, produttori, esperti del settore, appassionati della materia e semplici buongustai potranno incontrarsi, degustare e condividere i propri gusti e le proprie esperienze, il tutto nella splendida cornice del porto di Anzio e sul meraviglioso lungomare di Terracina.

Dopo ben due anni di stop dovuti alla pandemia, torna dunque Un Mare diVino per la sua quarta edizione che sarà caratterizzata da un fitto programma di show cooking, degustazioni e approfondimenti che permetteranno di saperne di più in materia di buon bere e buon mangiare.

La manifestazione prenderà il via ad Anzio con la due giorni che gode del patrocinio del Comune, nella persona del Sindaco Candido De Angelis e dell’Assessore alle Politiche delle Attività Produttive, del Turismo e dello Spettacolo Valentina Salsedo, con la collaborazione dell’associazione dei commercianti e artigiani di Anzio.

In piazza Pia sarà allestito il “wine&food village” di Un Mare diVino, tutto intorno alla fontana che impreziosisce la piazza, dominata dalla chiesa di Sant’Antonio. L’evento sarà presentato da Chiara Giannotti “patron” di VinoTV e Sara De Bellis, direttrice di MangiaeBevi.it.

LE DEGUSTAZIONI

Ad Anzio sarà possibile degustate i vini di molte cantine laziali, dalla Tuscia alla Ciociaria, passando tra gli agri romano e pontino: tra queste Brugnoli, Cantina Bacco, Cantine Silvestri, Cantine Volpetti, Casa della Divina Provvidenza, Donne in vigna (Terre di Marfisa e Vigne del Patrimonio), Marcella Giuliani, I Lori, lura et Arma, La Giannettola, Parvus Ager, Tenuta lacoangeli, Tenuta Lungarella, Terre di Aquesia, Vinea Domini. Sarà inoltre presente una folta rappresentanza del consorzio di tutela della Roma DOC - con oltre 20 cantine - e un corner dedicato ai vini naturali.

A Terracina si aggiungeranno Famiglia Cotarella e una “delegazione umbra” capeggiata da Blasi, Santo Iolo e Tenuta dei Mori.

Ad accompagnare le degustazioni vinicole non mancheranno alcune eccellenze gastronomiche come la Tiella di Gaeta di Oro del Golfo, i salumi di Monte San Biagio di Grufà, i formaggi di Casa Marras di Tuscania, i biscotti della Sabina di Quacquarini e le ricercatezze di Vero.

E ancora l’Acqua Filette e le bevande di Chinottissimo di Simone Neri, pronipote dell’ideatore del celebre Chinotto.

GLI CHEF E GLI SHOWCOOKING

Nella “Mangia e Bevi Arena”, sarà allestito un vero e proprio Temporary Restaurant d’eccezione, grazie alla cucina mobile della Electrolux Professional fornito dal partner dell’evento Fialco srl di Frascati. Qui prenderanno forma pirotecnici show cooking realizzati da grandi protagonisti della cucina di mare, che realizzeranno piatti ispirati al territorio per uno straordinario spettacolo di sapori in abbinamento a vini e bollicine laziali.

L’appuntamento

È dunque per l’1 e 2 luglio ad Anzio e per il 22 e 23 luglio a Terracina dalle 17 all’una. Nel biglietto di ingresso all’area degustazioni è compreso il calice con la sacca porta bicchiere e il bracciale da mostrare ai banchi di assaggio. È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito di Un Mare diVino. Ad Anzio sarà allestito inoltre un parcheggio con servizio navetta che va da Via Roma a piazza Pia.

I MEDIA PARTNER DELL’EVENTO

Un Mare diVino si avvale di importanti mediapartner: Agrodolce, Doctor Wine, MangiaeBevi, RomaToday, LatinaToday e Radio Radio, radio ufficiale dell’evento.

Gli showcooking di Anzio:

Venerdì 1 luglio

alle ore 17.30 Walter Regolanti (Romolo al Porto, Anzio), alle 18.30 Maurizio Criscuolo (Osteria Nuova, Anzio) e alle 19.30 da Mauro Godente (Al Sarago, Anzio).

Sabato 2 luglio

alle 17.30 Roberto Naciti (Baia di Ponente, Anzio), alle 18.30 Fatima Tahraoui (OltreMare, Anzio), alle 19.30 Matteo Gerardi (Genesi Restaurant, Nettuno) e alle 23 Daniele Naciti (La fraschetta del mare, Anzio).

Gli showcooking di Terracina:

Venerdì 22 luglio

alle 17.30 Giovanni D’Ecclesiis (Il Vistamare, Latina Lido), alle 18.30 Michele Emilio Corrado (Dolia, Formia), alle 19.30 Fabio Verrelli D’Amico (Materia Prima, Pontinia).

Sabato 23 luglio

alle 17.30 Oreste Sarra (Bottega Sarra, Terracina), alle 18.30 Enrico Giordano (Centosedici, Terracina), alle 19.30 Simone Nardoni (Essenza, Terracina).