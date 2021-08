“Un po' arte, un po' antiquariato”: la mostra per Ferragosto a Bassiano

Orario non disponibile

Sarà in espposizione a Bassiano nei due giorni clou dell’estate, quelli di Ferragosto e di San Rocco, la mostra “Un po' arte, un po' antiquariato” in esposizione presso l’atrio del Palazzo Comunale.

La mostra, a cura dell’artista poliedrico Luciano Mercuri, situata lungo il percorso principale del centro storico, avrà in esposizione dipinti, quadri, disegni a china e diversi mobili ed accessori antichi perfettamente restaurati come ad esempio damigiane, setacci, porte in legno castagno di oltre 400 anni, antiche sedie impagliate.

Con accesso gratuito, l’esposizione sarà visitabile nelle due giorbate del 15 e del 16 agosto nel pieno rispetto delle normative di contenimento dell’emergenza da Covid 19.

