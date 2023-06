Un Ponte per la Pace: a Norma il Muro del Canto in concerto

Torna per la sua III edizione la manifestazione Un Ponte Per La Pace, l’evento nasce in seno al progetto di sostenere a distanza due ragazzi palestinesi Yamen e Maria, realizzato in collaborazione con la Onlus Un Ponte Per e il patrocinio del Comune di Norma.

Una terza edizione importante non solo per i nomi degli ospiti di quest’anno, ma anche perché sarà in memoria di Walter Cassoni, sindacalista da poco scomparso che aveva molto a cuore il progetto.

L’evento, che si terrà sabato 3 giugno presso il centro ippico Tornado, prevede una serata di musica e buona compagnia che vedrà protagonista il Muro del Canto gruppo romano che dal 2010 propone un folk rock di grande impatto con all’attivo ben 5 album.

Accanto al Muro del Canto si esibiranno Simone Sabatino e Marcello De Dominicis, Gianluca Secco, Stanza 101 e Thalatta and the Babasons. Tra un cambio di palco e l’altro le incursioni poetiche di Paolo Verticchio.

L’appuntamento

È dunque a Norma il 3 giugno a partire dalle ore 19.00. La prenotazione è obbligatoria e da effettuare chiamando il numero 3801980205. Nel prezzo del biglietto di ingresso sono compresi panino e birra alla spina.