Una Compagnia di Pazzi in scena al D’Annunzio

Prosegue la stagione del Teatro D’Annunzio a cura del Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio.

In scena venerdì 12 aprile alle ore 21.00 “Una Compagnia di Pazzi, una commedia scritta, diretta e interpretata da Antonio Grosso.

Siamo in un paesino al confine tra Basilicata e Calabria nel 1945 sul finire della Seconda Guerra Mondiale, in un manicomio troviamo due infermieri alle prese con i soli tre pazienti ricoverati: Federico un uomo di 60 anni non parla quasi mai, dice soltanto poche parole e quasi incomprensibili, rinchiuso in manicomio perché omicida di un gerarca fascista, e Benni un ragazzo che vive da anni in ospedali e manicomi psichiatrici, abbandonato sin dalla nascita, logorroico e fissato con la pulizia.

In questo manicomio quasi dismesso si vive una vita tranquilla e routinaria, come se intorno non stesse succedendo niente. Questa monotona quotidianità viene stravolta una settimana al mese con l’arrivo del direttore del manicomio, un uomo severo e cinico, quasi malvagio. Un giorno uno dei pazzi scopre una cassaforte nell’ufficio del direttore, i tre si convincono che lì dentro ci sia del denaro o pietre preziose e decidono di pianificare una fuga per conquistare la meritata libertà.

Una commedia agrodolce che è un inno alla dignità umana, nella quale i protagonisti sono uomini fuori dagli schemi, che agognano la libertà mentre fuori imperversa una terribile guerra.

In scena accanto ad Antonio Grosso troviamo Antonello Pascale, Francesco Nannarelli, Gioele Rotini, Gaspare di Stefano e Natale Russo.

L’appuntamento

È dunque al Teatro D’Annunzio venerdì 12 aprile alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19 e nei giorni di spettacolo da 1 ora prima. Per informazioni sono a disposizione il numero 0773 652642 e l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com.