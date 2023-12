Una Magia al Museo: laboratorio creativo per Natale

Proseguono gli appuntamenti organizzati presso il Museo Archeologico di Priverno in questo periodo natalizio.

In programma per sabato 23 dicembre a partire dalle ore 16.00 si terrà un laboratorio creativo per grandi e piccini per realizzare un pop-up a tema archeologico.

Con l'occasione delle feste si unirà l'amore per la storia con la bella, ma un po' dimenticata, usanza di scambiare i biglietti di auguri per Natale.

L'appuntamento

È dunque per sabato 23 dicembre alle ore 16.00 presso il Museo Archeologico di Priverno, per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 347 2330723 e 349 1814504 e l'indirizzo email musei.priverno@lemacchinecelibi.coop