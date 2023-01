Matutateatro e Opera Prima in scena insieme per Una Scarpetta per tre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Opera Prima Teatro e Matutateatro: due compagnie storiche della provincia, due vere eccellenze teatrali si uniscono per uno spettacolo divertente per tutta la famiglia, “Cenerentola. Una Scarpetta per Tre”.

All’interno della rassegna Teatro a Merenda arriva questa nuova produzione che è liberamente tratta da una delle fiabe più celebri della storia.

Risalente addirittura a storie narrate nell’antica Grecia e antico Egitto, poi ripresa da Basile nel suo Cunto de li Cunti e infine da Perrault e i Fratelli Grimm, ancora oggi Cenerentola non finisce di incantare grandi e piccini, e perché no, strappare anche qualche risata.

In scena Agnese Chiara D’Apuzzo, Zahira Silvestri e Julia Borretti dirette da Titta Ceccano con disegno luci e audio di Andrea Grassi.

L’appuntamento

È presso l’accogliente Teatro di Opera Prima a Latina per ben tre repliche: sabato 21 gennaio alle ore 21.00, domenica 22 gennaio alle ore 11 e alle 17.30. È consigliata la prenotazione da effettuare ai numeri 331 7872869 e 347 7179808