Una Serata tra Amici: lo spettacolo di Christian De Sica fa tappa a Latina

Nuovo appuntamento con la rassegna Salotti Musicali che presenta uno degli spettacoli più attesi dell’estate Una Serata tra Amici con Christian De Sica (nella foto tratta dalla sua pagina Facebook) e la partecipazione straordinaria di Pino Strabioli.

I Salotti Musicali, rassegna musicale giunta alla sua IX edizione, è organizzata dall’Associazione Eleomai con la direzione artistica di Alfredo Romano e porta a Latina grandi personaggi e musicisti del mondo dello spettacolo italiano.

Sabato 23 luglio presso l’Arena Campo CONI Christian De Sica, attraverso la musica e tante chiacchiere amabili col pubblico, ripercorrerà la sua carriera piena di aneddoti divertenti, di incontri con grandi del cinema e dello spettacolo non solo italiano.

Prendendo spunto dallo speciale televisivo trasmesso da RaiUno nella primavera del 2021, Christian De Sica ha deciso di portare in tour i suoi ricordi più belli: il cinema, il teatro, la televisione e poi le sue grandi passioni, come la musica, i suoi amori, gli amici più cari in un turbine di emozioni, risate e, perché no, anche commozione.

L’appuntamento

È dunque per sabato 23 luglio alle ore 21.30 presso l’Arena Campo CONI di Latina. Biglietti in prevendita disponibili sul portale Boxol