Al Teatro Pistilli va in scena “Una Vita o Prove di Liberazione”

Nuovo appuntamento con la rassegna Stanze curata da Mobilitazioni Artistiche e ospitata dal Teatro Luigi Pistilli di Cori.

Andrà in scena sabato 29 gennaio lo spettacolo Una Vita o Prove di Liberazione di e con Clara Galante.

Lo spettacolo è un inno alla libertà visto come cura, speranza e illusione, ed è liberamente ispirato a "Pensieri dal carcere" di Pierre Clémenti.

Star del cinema degli anni ’60, Pierre Clémenti ha lavorato con i più grandi da Buñuel a Pasolini, da Garrel a Bertolucci, De Sica, Brocani, Visconti, Cavani e anche Fellini. La sua figura delicata, bizzarra e istrionica è balzata alle cronache anche per un arresto per detenzione di droga, fu infatti accusato insieme ad altri personaggi celebri del tempo nel 1971. Scrisse di questa esperienza nel libro "Pensieri dal carcere" (in originale Quelques messages personnels) dal quale Clara Galante si è lasciata ispirare mettendo in scena tante idee di libertà raccontate da più voci: quella di un uomo, di una donna, di una madre e di un artista.

Una Vita o Prove di Liberazione sarà impreziosito da musiche originali interpretare sempre da Clara Galante, le coreografie sono invece a cura di Alessandra Diamanti.

L’appuntamento

È per sabato 29 gennaio al Teatro Luigi Pistilli alle ore 21.00. Per informazioni e prevendita è possibile contattare il numero 329.3160144. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente vigenti, sono obbligatori il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.