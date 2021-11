Al Circolo Cittadino di Latina Ermisio Mazzocchi presenta Una Vita per Cambiare

Nuovo appuntamento con la narrativa al circolo cittadino di Latina: sarà presentato il libro di Ermisio Mazzocchi Una Vita per Cambiare edito da Atlantide.

Mazzocchi, che si è distinto in passato per la sua attività di saggista dando alle stampe autorevoli ricerche di storia politica e sociale, come i volumi editi da Carocci dedicati alla storia del Pci nella provincia di Frosinone, propone oggi al pubblico un volume di tutt’altro genere: la storia d’amore tra due giovani, la crescita personale del protagonista e sullo sfondo importanti eventi e conflitti sociali che hanno caratterizzato la recente storia d’Italia.

Protagonisti sono Fulvio, riservato dirigente dell’Archivio di Stato, e Giulia, accesa militante politica nell’Università, dopo la laurea in Chimica alla continua ricerca di uno sbocco come ricercatrice. Fulvio in lotta contro sé stesso cercherà di imparare ad accettare il cambiamento e a idealizzare meno situazioni e persone.

Ermisio Mazzocchi, laureato in Filosofia, è stato docente nei Licei e successivamente funzionario del Pci e presidente provinciale della Confederazione Italiana Coltivatori di Frosinone. Attualmente è cultore presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale della materia per l’insegnamento di Storia delle dottrine politiche e di Storia della comunicazione politica, nonché di Pensiero politico e questione femminile.

Accanto all’autore ci saranno il giornalista Dario Facci, che modererà l’incontro, Marcello Ciccarelli già docente nei licei e presidente del Consorzio dei servizi culturali di Latina, e l’editore di Atlantide Dario Petti.

L’appuntamento

È per mercoledì 24 novembre alle ore 18.00 presso il circolo cittadino di Latina.