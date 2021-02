Undicimetri. Storie di rigore: incontro con gli autori

Sabato 27 febbraio gli scrittori pontini Cristian Vitali e Maurizio Targa saranno alla libreria Tuttoscuola Sicconi per incontrare, nel rispetto delle norme anti COVID, i lettori e firmare le copie della loro ultima fatica «UndiciMetri. Storie di Rigore» data alle stampe nel corso del 2020.



UndiciMetri. Storie di Rigore è un volume, come suggerisce il titolo, dedicato ai calci di rigore. La massima punizione calcistica, croce e delizia nonché crocevia decisivo, dolce od amaro che sia stato, della carriera di molti calciatori professionisti: Franco Baresi, Andrej Shevchenko, Antonin Panenka, Giuseppe Meazza, Paulo Roberto Falcao, Michel Platini, Roberto Baggio. E ancora: Calvente, Zaza, Pearce, ma anche Caraballo, Blissett e Toffoli, per un totale di sessanta racconti in chiave di rigore, con prefazione a firma del giornalista sportivo Darwin Pastorin (ex Direttore di Tuttosport).



Gli autori, entrambi pontini (Cristian Vitali e Maurizio Targa) sabato 27 febbraio dalle ore 17,30 alle 18,30 saranno presenti presso la Libreria “Tuttoscuola Sicconi” di Latina, sita in Via Emanuele Filiberto 29 (di fronte all’Hotel Europa), per un firmacopie e quattro chiacchiere in cui il calcio, nonostante tutto, resta assoluto protagonista.