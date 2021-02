Visita virtuale all'UMI-Università Magica Internazionale: alla scoperta di un luogo fantastico e magico

Vi siete mai domandati quali possono essere i benefici dello studio della prestigiazione e dell'illusionismo? Eccone una breve lista: Stimola la creatività, Alimenta la curiosità come base di conoscenza, Incoraggia la comunicazione interpersonale e l'interazione sociale, Crea autostima, Sviluppa abilità motoria fine, Sviluppa abilità di pensiero laterale, Ci rende capaci di parlare stando di fronte ad un gruppo piccolo o grande di persone, Insegna a superare le situazioni inaspettate, a rimediare in caso di errori e a gestire persone difficili, È un mezzo originale per esprimere sé stessi, Ci porta a ricevere un applauso come ricompensa di un'esibizione, un'esperienza non comune nelle altre attività umane, Ci insegna come superare la paura e l'ansia da prestazione

Per saperne di più, sabato 6 febbraio alle ore 15, Gianluigi Sordellini vi accompagnerà nella sede UMI-Università Magica Internazionale per diventare maghi e illusionisti di successo, in una visita virtuale trasmessa on line sulle pagine social ( FB e YT) del Festival internazionale della Magia di San Marino.

Nata nel 2016, l'Università Magica ha sede a Minturno dal 2019 ed è una scuola speciale che, seppur dotata di maestri e docenti nelle varie specialità, di una sala con palco e attrezzature sceniche e un angolo bar, al momento può solo offrire corsi e seminari di formazione on line per apprendisti maghi (nel senso buono del termine) cioè artisti che, con sottigliezze psicologiche e abilità manuali, riescono a compiere miracoli all'apparenza incredibili anche con oggetti di uso comune. Quindi un inganno a fin di bene col solo scopo di divertire meravigliando. Questo spirito è ben rappresentato nel motto latino “In Ludo Magia” contenuto nel logo di UMI, che rimanda subito all’idea del gioco, dell’illusione e della magia.

L'appuntamento

È per sabato 6 febbraio ore 15.00/16.00 seguendo sulla pagina Facebook del Festival internazionale della Magia di San Marino

