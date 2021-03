Unlocked, art will save us: lo spettacolo di Dance Lab on line

Altro fine settimana all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento sostenuto dal Comune di Latina grazie al bando “La Cultura e l’Arte al tempo del Covid” pensato per aiutare le associazioni locali che si occupano di cultura così provate dall’ultimo anno di chiusure.

In programma per venerdì 19 marzo lo spettacolo trasmesso in prima visione sulla pagina Facebook del Comune di Latina “Unlocked, art will save us”, un progetto di danza sperimentale e contemporanea a cura della scuola di danza di Latina Dance Lab.

“Unlocked – spiegano da Dance Lab – è un piccolo viaggio nella mente di chi, nonostante le restrizioni dell’ultimo anno, ha trovato libertà e respiro nell’arte. Esprimere noi stessi, sempre e comunque, attraverso la nostra passione, ci ha reso resilienti. In questo caso la partecipazione al bando dell’Assessorato alla Cultura ci ha offerto un’opportunità che non potevamo mancare”.

Lo spettacolo è stato realizzato da Martina Pinti e Patrick Fatone, direttori artistici e coreografi della Dance Lab il cui stile si sposa felicemente con l’idea di proiettare immagini sui corpi danzanti per ottenere un effetto narrativo e scenico di totale innovazione. Il tutto è stato realizzato in collaborazione con la Liteotech che ha curato le proiezioni e con Alessandra Ventriglia che ha realizzato i capi indossati dai ballerini.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 19 marzo alle ore 19.00 sulla pagina Facebook del Comune di Latina