Uno, Nessuno, Centomila: Enrico Lo Verso in scena a Formia

Nella suggestiva area archeologica di Caposele a Formia andrà in scena martedì 2 agosto un grande classico della drammaturgia italiana: Uno Nessuno Centomila. Il capolavoro di Luigi Pirandello in occasione del 150° anniversario dalla nascita è stato riadattato da Alessandra Pizzi, che è anche regista dello spettacolo, in una trasposizione teatrale minimal, moderna e conturbante.

Sulla scena un istrionico Enrico Lo Verso, grandissimo attore conosciuto per aver collaborato al cinema con importanti registi da Gianni Amelio a Ridley Scott, da Ettore Scola a Giuseppe Tornatore, solo per citarne alcuni.

Lo spettacolo che ha realizzato oltre 400 sold out in Italia e all’estero, coinvolgendo oltre 300.000 spettatori, tra repliche serali e matinèe, è stato insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli per il teatro (ed. 2018).

Una trasposizione che ridà vita ai personaggi del romanzo attraverso il ricordo di un solo uomo, che in scena tiene il pubblico col fiato sospeso in una sorta di seduta di psicanalisi ironica e leggera allo stesso tempo.

L’appuntamento

È dunque per martedì 2 agosto alle ore 21.00 presso l’area archeologica di Caposele, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 9097113 o consultare il sito Ciaotickets.