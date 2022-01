L’uomo ideale in scena al Teatro Europa

Nuovo appuntamento al Teatro Europa di Aprilia con la commedia brillante L’Uomo Ideale.

Un testo frizzante che racconta in maniera leggera ma non banale la solitudine al giorno d’oggi, scritto da Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Toni Fornari che né è protagonista e cura anche la regia.

L’Uomo Ideale racconta la storia di una coppia di amici e soci in affari, Giada e Lollo, che condividono una grande villa. Gli affari procedono bene, si pensa all’espansione della loro azienda di moda all’estero, ma la vita sentimentale ancora non ingrana per Giada che è alla disperata ricerca dell’uomo ideale. Giada e Lollo non stanno insieme perché Lollo è gay, ma per aiutare l’amica decidono di affittare una stanza della loro immensa casa a un potenziale pretendente per Giada. Tra i tanti si presenta Damiano, talmente perfetto che entrambi gli amici perdono la testa per lui e cominciano a farsi la guerra per conquistare le sue grazie.

In scena accanto a Toni Fornari ci saranno Claudia Campagnola e Simone Montedoro.

L’appuntamento

È per sabato 29 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 06.97650344 e 335.8059019, passare presso il botteghino del teatro aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19 o consultare il portale Ciaotickets.