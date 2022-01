L’Uomo Ideale in scena al Teatro Moderno

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno diretto da Gianluca Cassandra: andrà in scena dal 21 al 23 gennaio la divertente commedia L’Uomo Ideale.

Scritta da A. Maia, V. Sinopoli e da Toni Fornari che cura anche la regia, L’Uomo Ideale è una commedia che con ironia e sarcasmo tratta il tema della solitudine.

Giada e Lollo sono amici e soci in affari, condividono una bella casa ufficio ma non stanno insieme perché Giada è alla continua ricerca dell’uomo dei suoi sogni e Lollo è gay.

Un giorno per aiutare Giada a raggiungere il suo obiettivo romantico, i due amici decidono di affittare una stanza della loro grande casa a Damiano, bello, cortese, divertente, proprio l’uomo ideale. Il problema sorge quando entrambi si innamorano di lui e inizia una competizione tra i due amici per ingraziarsi il bel Damiano.

In scena Claudia Campagnola e Toni Fornari nei panni di Giada e Lollo e Simone Montedoro che interpreta Damiano.

L’appuntamento

È per ben quattro repliche: venerdì 21 gennaio alle ore 21.00, sabato 22 alle ore 17 e alle ore 21 e domenica 22 alle ore 17.30. per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0773 66 05 50, inviare un messaggio sulla pagina Facebook del Teatro Moderno, una email all’indirizzo info@modernolatina.it o acquistare i biglietti direttamente on line sul circuito CiaoTickets.